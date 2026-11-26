Такозвани барометар тржишта рада Института за истраживање рада и занимања (ИАБ) пао је за 0,4 поена у новембру и поново се нашао у негативној зони, са 99,7 поена, преноси њемачка новинска агенција дпа.

Барометар је осмишљен за предвиђање кретања запослености и отпуштања у наредна три мјесеца.

Компонента индекса која указује на кретање незапослености пала је за 0,1 поен, на неутралних 100 поена. Међутим, дио који предвиђа кретање запослености забиљежио је знатно оштрији пад од 0,7 поена.

Један од фактора који утичу на кретања на тржишту рада јесте недостатак квалификоване радне снаге, због чега многа слободна радна мјеста остају непопуњена.

"Тржиште се још није опоравило", рекао је истраживач ИАБ-а Енцо Вебер.

Индустријска криза и демографски притисци на тржиште рада за сада надмашују сигнале привредног опоравка, оцијенио је Вебер.

ИАБ спроводи истраживање о кретањима на тржишту рада од 2008. године. Барометар се израчунава на основу података из анкете свих локалних агенција за запошљавање и Савезне агенције за запошљавање, која ће у петак објавити званичне податке за новембар.