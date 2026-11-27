Kratke vožnje tokom zimskih mjeseci posebno su neekonomične, jer automobil tada troši više goriva, prije svega zato što motor nema dovoljno vremena da dostigne optimalnu radnu temperaturu. Tako pri temperaturi od minus sedam stepeni potrošnja goriva može biti i do 12 odsto veća nego tokom toplijih dana, kada je spoljna temperatura oko 25 stepeni.

Za to postoji nekoliko razloga: motoru je potrebno određeno vrijeme da dostigne optimalnu temperaturu, odnosno stanje u kojem radi najefikasnije. Hladno vrijeme dovodi do pada pritiska u pneumaticima, što može povećati otpor kotrljanja i potrošnju goriva (zato redovno provjeravajte pritisak u gumama).

Pored toga, hladan spoljašnji vazduh je gušći od toplog, što povećava otpor pri kretanju, a time i potrošnju goriva, navodi Revija HAK.

Region Hrvatska na udaru snijega i ledene kiše: Problemi na putevima

Kada na putu ima snijega ili leda, pogonski točkovi su skloniji proklizavanju, što takođe povećava potrošnju goriva. Vožnja pri manjim brzinama – do 60 km/h – takođe negativno utiče na ekonomičnost potrošnje goriva.

Parkiranje u toplijem prostoru, na primjer u garaži, može biti od pomoći. Takođe, nakon što upalite automobil, krenite u vožnju što je prije moguće; to će pomoći motoru da se brže zagrije. Izbjegavajte korišćenje funkcija kao što su odleđivanje stakala ili grijanje sedišta duže nego što je to zaista potrebno, piše Danas.