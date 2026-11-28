Desetak godina nakon velikog talasa iseljavanja Hrvata u Njemačku migracioni trend se preokrenuo. Podaci njemačkog statističkog zavoda (Destatis) pokazuju da se od početka januara do kraja septembra ove godine u Njemačku doselilo 7.012 hrvatskih državljana, dok ih je zemlju napustilo 16.955.

Ali pažljiviji pogled na statistiku pokazuje da razlog nije toliko masovan povratak Hrvata iz Njemačke koliko činjenica da ih sve manje tamo odlazi.

Destatis bilježi da se u Njemačku pandemijske 2021. godine doselilo 28.457 hrvatskih državljana, a prošle godine samo 11.352. Istovremeno se broj hrvatskih državljana koji napuštaju Njemačku već godinama kreće između 22.000 i 25.000.

Dakle, negativan migracioni saldo povećava se prvenstveno zato što Njemačka privlači sve manje novih hrvatskih doseljenika.

"Zaustavljen veliki emigracioni talas iz Hrvatske"

"Čim se pojavi ekonomska kriza i egzistencijalna neizvjesnost, ljudi koji nisu trajno iseljeni se vraćaju. Evropskoj uniji više nije potrebno toliko radne snage, jer evropska ekonomija trenutno uglavnom nije posebno prosperitetna. To su normalne i očekivane fluktuacije. U svakom slučaju, očigledno je zaustavljen veliki emigracioni talas iz Hrvatske", rekao je akademik i stručnjak za demografiju Anđelko Akrap.

Ali ko su zapravo ljudi koji danas napuštaju Njemačku? Vraćaju li se u Hrvatsku radno aktivni ljudi i porodice s djecom koje su emigrirale nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju ili prije svega pripadnici starijih generacija iseljenika nakon odlaska u penziju?

I koliko ih umjesto povratka u Hrvatsku bira život u nekoj trećoj zemlji?

"Prema Evrostatovim podacima za 2024. godinu, od ukupnog broja hrvatskih državljana koji su napustili Njemačku, njih gotovo 80 odsto bilo je starosti od 15 do 64 godine. Oko deset odsto bile su osobe starosti 65 i više godina, a još toliko djeca mlađa od 15 godina", rekla je docent na Hrvatskim studijama Monika Balija Vincek.

Bilo bi preuranjeno zaključiti da se svih gotovo 17.000 hrvatskih državljana koji su ove godine napustili Njemačku vratilo u Hrvatsku. Iako i hrvatski podaci potvrđuju da se migracioni trend preokrenuo, Državni zavod za statistiku (DZS) bilježi znatno drugačije brojke od njemačkog Destatisa.

Razlike u metodologiji njemačke i hrvatske statistike

Na primjer, prema njemačkoj statistici, prošle godine iz Njemačke u Hrvatsku su se preselile 20.504 osobe, nezavisno od državljanstva, dok je hrvatska statistika evidentirala samo 9.628 doseljenih iz Njemačke, od kojih su 8.334 hrvatska državljanina.

Dio tih razlika proizlazi iz različite metodologije. Njemačka statistika evidentira prijave i odjave boravka bez obzira na njegovo trajanje, dok hrvatska statistika, koja se zasniva na podacima MUP-a, obuhvata osobe koje mijenjaju državu stanovanja na najmanje godinu dana.

Dakle, hrvatski državljanin koji svake godine odlazi na višemjesečni rad u Njemačku i potom se vraća može se redovno pojavljivati u njemačkoj, ali ne i u hrvatskoj statistici.

Dio hrvatskih građana godinama živi i radi u Njemačkoj, a da nikada nije odjavio prebivalište niti prijavio privremeni odlazak u inostranstvo hrvatskom MUP-u. Kada se takve osobe vrate u Hrvatsku, moguće je da njihov povratak uopšte ne bude administrativno evidentiran.

"S obzirom na to da njemačka statistika evidentira odlaske hrvatskih državljana bez obzira na zemlju odredišta, ne možemo izračunati koliko se njih vratilo u Hrvatsku, a koliko ih je otišlo u druge zemlje. Isto tako, među pomenuta 8.334 doseljena hrvatska državljanina mogu biti i osobe koje su se u Hrvatsku doselile prvi put, dakle nije nužno riječ o 8.334 povratnika", objašnjava docent Balija Vincek.

Odlazak iz Njemačke ne znači nužno i povratak u Hrvatsku

Dio hrvatskih državljana vjerovatno se iz Njemačke seli u Austriju, Švajcarsku, Bosnu i Hercegovinu ili druge zemlje. Posebno treba uzeti u obzir hrvatske državljane porijeklom iz BiH koji su s hrvatskim dokumentima otišli da rade u Njemačku, ali nikada nisu živjeli u Hrvatskoj.

Njihov povratak u BiH evidentira se kao odlazak hrvatskih državljana iz Njemačke.

Demograf i profesor Tado Jurić u svojoj analizi za Večernji list upozorava da sve veći broj odlazaka hrvatskih državljana iz Njemačke ne znači nužno masovan povratak u domovinu.

On tvrdi da dvije trećine povratnika ne završava u Hrvatskoj, nego nakon Njemačke nastavlja život u drugim evropskim zemljama.

Istovremeno se smanjuje broj novih iseljenika iz Hrvatske, uglavnom zbog iscrpljenog migracionog potencijala. Prema njegovom mišljenju, završen je period masovnog jednosmjernog iseljavanja i počinje period višesmjernih migracija.

"Nije riječ o starim gastarbajterskim generacijama"

"Iz Evrostatovih podataka za 2024. godinu može se naslutiti da među hrvatskim državljanima koji posljednjih godina napuštaju Njemačku ne preovladavaju stare gastarbajterske generacije. Prema rezultatima nedavnog anketnog istraživanja na više od 600 hrvatskih državljana u Bavarskoj i Baden-Virtembergu, među ispitanicima koji su već preduzimali korake ka povratku u Hrvatsku, njih gotovo 70 odsto doselilo se u Njemačku 2014. godine ili kasnije", ističe docent Monika Balija Vincek.

Zanimljiv uvid u razloge povratka Hrvata iz Njemačke pruža i istraživanje Balije Vincek objavljeno 2023. godine u Hrvatskom geografskom glasniku. Obuhvata devetoro povratnika starosti od 28 do 41 godine, koji su u Njemačkoj proveli između dvije i šest godina.

"Otišao sam u Njemačku zbog kredita. I opet ću ako bude trebalo"

Osmoro ih je još prije odlaska iz Hrvatske planiralo povratak, a petoro se vratilo nakon što su ostvarili cilj zbog kojeg su se iselili – prikupili dovoljno novca za kupovinu nekretnine, otplatu kredita ili pokretanje vlastitog posla.

Preostalo četvoro kao glavne razloge povratka navelo je privrženost porodici i prijateljima u Hrvatskoj, nezadovoljstvo životom u Njemačkoj i poteškoće s uklapanjem u tamošnje društvo.

Posebno je zanimljivo da osmoro od devetoro ispitanih nije isključilo mogućnost ponovnog odlaska u inostranstvo ako ih na to prisile ekonomske prilike u Hrvatskoj.

Iako je riječ o malom i nereprezentativnom uzorku, istraživanje upozorava na probleme sa stambenom politikom, nesigurnošću zaposlenja i životnim standardom u Hrvatskoj, ali i na činjenicu da povratak iseljenika ne mora nužno biti trajan.

"U razgovorima koje sam vodila s povratnicima iz Njemačke neki su pominjali da bi zbog potencijalnih nepovoljnih prilika na tržištu rada i nezadovoljavajućeg životnog standarda u Hrvatskoj ponovo razmotrili odlazak, a novija istraživanja takođe ističu poteškoće pri povratku ili nakon povratka. Znamo, dakle, da je za neke novi odlazak i dalje mogućnost, ali zasad nemamo podatke o tome koliko ih zaista ponovo ode", rekla je Balija Vincek.

Ili kako je to objasnio jedan od ispitanika u istraživanju, tada 41-godišnjak, koji se vratio i otvorio firmu u Hrvatskoj: "Otišao sam u Njemačku zbog otplate kredita, pa ako se ponovo dogodi isto, sigurno idem opet napolje".

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