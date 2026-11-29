Reprezentacija BiH na prvom, a Srbije na jedanaestom kanalu Arene. Ovakav raspored prenosa košarkaških utakmica izazvao je oštru reakciju predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji je zatražio objašnjenje od Telekoma Srbija.

"Telekom Srbija treba da objasni zašto je BiH dobila najistaknutije mjesto, dok Srbiju tražimo pitajući se prenose li uopšte svoju reprezentaciju", poručio je Dodik.

On je ukazao na to da kanali Arene posluju u okviru Telekoma Srbija, te izrazio nevjericu zbog takvog rasporeda prenosa.

Za reprezentaciju BiH prvi kanal i najvidljivije mjesto, a za reprezentaciju Srbije jedanaesti kanal i potraga po daljinskom upravljaču. To je raspored prenosa košarkaških utakmica kanala Arene, koji posluju u okviru „Telekoma Srbija“. Da čovjek ne povjeruje! „Telekom Srbija“ treba da objasni zašto je BiH dobila najistaknutije mjesto, dok Srbiju tražimo pitajući se prenose li uopšte svoju reprezentaciju. Izgleda da su se srpski reprezentativci izborili za medalje, ali tek treba da se izbore za mjesto na kanalu srpskog operatera. To je njihova sramota, a mi ćemo samo reći: Naprijed, Srbija! 🇷🇸 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 29, 2026

"Izgleda da su se srpski reprezentativci izborili za medalje, ali tek treba da se izbore za mjesto na kanalu srpskog operatera", istakao je Dodik.

Predsjednik SNSD-a poručio je da je takav odnos prema reprezentaciji Srbije sramota operatera.

"To je njihova sramota, a mi ćemo samo reći: Naprijed, Srbija!", poručio je.

Dodik je prozvao Arenu sport i zbog prazničnog programa 25. novembra uz poruku da to vrijeđa Srbe i nije praznik Republike Srpske.

"Novac za njihovo funkcionisanje daju građani Srbije, pa i mi iz Republike Srpske, koji plaćamo pretplatu kod M:tela. Te sportske kanale, koje najčešće gleda omladina, muslimani koriste da propagiraju svoje unitarističke projekte kroz reklame, pa čak i kroz izbor komentatora. Naše pare nećete davati muslimanima za propagandu protiv nas", poručio je Dodik.