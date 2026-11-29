Dvije termoelektrane u Republici Srpskoj, Gacko i Ugljevik, posljednjih dana rade gotovo naizmjenično. Čim jedna uđe u pogon, druga ispada sa mreže, pa se proizvodnja električne energije ne uspijeva stabilizovati.

"TE Gacko ušla na mrežu sinoć oko 00.30, prije toga TE Ugljevik izašla“, potvrđeno je za ATV iz Elektroprivrede Republike Srpske.

Dok TE Gacko ima problema sa kvarovima i otežanim radom zbog obilnih padavina, TE Ugljevik suočava se sa nedostatkom uglja, iako se ugalj za potrebe ove termoelektrane kupuje.

Tako se, umjesto stabilne proizvodnje iz dva najveća energetska objekta u Srpskoj, smjene njihovi izlazak i povratak na mrežu, što dodatno otežava planiranje proizvodnje električne energije.