Vlada Republike Srpske i republička uprava moraće manje da koštaju, a više da rade, rekao je kandidat za predsjednika Vlade Igor Dodik i najavio da će preispitati broj zaposlenih i način rada u administraciji.

"Promjene počinjemo od sebe. Preispitaćemo broj zaposlenih i način rada u administraciji. Svako radno mjesto i svaki trošak moraće imati opravdanje pred građanima Republike Srpske", naveo je Dodik na Iksu.

Naglasio je da je spreman i na teške odluke.