Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske i republička uprava moraće manje da koštaju, a više da rade, rekao je kandidat za predsjednika Vlade Igor Dodik i najavio da će preispitati broj zaposlenih i način rada u administraciji.
"Promjene počinjemo od sebe. Preispitaćemo broj zaposlenih i način rada u administraciji. Svako radno mjesto i svaki trošak moraće imati opravdanje pred građanima Republike Srpske", naveo je Dodik na Iksu.
Naglasio je da je spreman i na teške odluke.
Vlada i republička uprava moraće manje da koštaju, a više da rade. Promjene počinjemo od sebe. Preispitaćemo broj zaposlenih i način rada u administraciji. Svako radno mjesto i svaki trošak moraće imati opravdanje pred građanima Republike Srpske. Spreman sam i na teške odluke.— Igor Dodik (@dodik_igor) November 29, 2026
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