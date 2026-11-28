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Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik obaviće danas u Banjaluci konsultacije sa predstavnicima Saveza nezavisnih socijaldemokrata /SNSD/.

Konsultacije će biti obavljene u 10.00 časova u sjedištu Vlade Republike Srpske. Nakon konsultacija, Dodik će dati izjavu za novinare, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

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