Autor:ATV redakcija
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Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik obaviće danas u Banjaluci konsultacije sa predstavnicima Saveza nezavisnih socijaldemokrata /SNSD/.
Konsultacije će biti obavljene u 10.00 časova u sjedištu Vlade Republike Srpske.
Nakon konsultacija, Dodik će dati izjavu za novinare, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.
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