Reforma javnih preduzeća, obrazovanja, zdravstva, sačuvati stara, ali i otvoriti nova radna mjesta to su očekivanja Socijalističke partije Srpske od buduće Vlade.

Na kolegijumu SPS odlučeno je da će Goran Selak biti predložen za sastav nove Vlade, ali samo imenovanje ostaje na mandataru, poručuju predstavnici SPS-a.

"Ranije je već potpisan koalicioni sporazum kada smo konstituisali parlament i očekujemo učešće u vlasti nešto ispod 7% ali shodno tom rezultatu i poslaničkom kapacitetu u parlamentu SPS očekuje da ima svog predstavnika i u izvršnoj vlasti", rekao je Goran Selak, predsjednik Socijalističke partije Srpske.

U fokusu treba da bude ekonomski rast i razvoj Republike Srpske, kaže Petra Đokić, dodaje da ekonomskom razvoju leži suverenost Srpske u BiH. Pružićemo podršku mladim ljudima, napraviti ravnotežu između godina rada, iskustva i znanja.

"Ako tu napravimo balans onda ćemo sigurno uspjeti da na kvalitetan način vodimo republiku. Mi smo iznijeli stavove da sve koalicioni partneri treba da budu tretirane na jednak način da ne bude nikakvih izuzetaka, nego da naprosto princip bude usaglašen i bude jedinstveno primjenjen", Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije.

Jedno ministarsko mjesto pripašće srpskoj komponenti, a drugo će biti naknadno dogovoreno, ističe predsjednik Narodne partije Srpske. Tokom sastanka razgovaralo se o jačanju ekonomije, ali i političkim i ustavnim izazovima.

"Da, ja ću biti jedan od ministara koje će dati ova koalicija. Mi ćemo participirati sa dva ministarska mjesta u Vladi Republike Srpske, takav je određen dogovor u tom pravcu, u razgovoru sa mandatarom ćemo govoriti o imenima, a to su imena koja već imaju određeno iskustvo koji mogu da odgovore problemima i rješavaju probleme", rekao je Darko Banjac, predsjednik Narodne partije Srpske.

Nakon konsultacija predsjednik Ujedinjene Srpske poručio je da očekuje da nova vlada bude najoperativnija do sada, sa najvećim razvojem i investicijama, bržim procedurama i reagovanjem.

"Očekujemo ministarsko mjesto, ali to da kažemo, nije bilo najvažnije pitanje, zato što smo se mi potpuno usaglasili oko principa i da naša podrška ničim nije uslovljena, niti se mi bavimo bilo kakvim trgovačkim aktivnostima", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

Zajednički cilj je formiranje stabilne Vlade i nastavak rada na razvoju, te unapređenju života građana u Srpskoj, jasni su predstavnici Republičke stanke Srpske.

"Republička strana Srpske će dati podršku u formiranju Vlade Srpske, takođe smo se usaglasili da ćemo sa našim nekim, kroz put dijaloga, sa našim nekim idejama i našim nekim kadrovima što boljem radu Vlade", rekao je Darko Mitrić, predsjednik Izvršnog odbora Republičke stranke Srpske.

Novoj Vladi su potrebni stručni, čestiti i odgovorni ljudi. Prioriteti su javne finansije, kao i javna preduzeća i ustanove, te da se neće tolerisati odgovorni pojedinci na čelu određenih institucija. Tražiću potpuno odgovornost – jasan je Igor Dodik.

"Moram da kažem da smo imali konstruktivne razgovore, ali isto tako smo imali i neka neslaganja, ja sam prihvatio da budem mandatar, ali ne po svaku cijenu da budem izabran, neću se libiti, odnosno neću odustati od svojih principa kada je u pitanju sastav nove Vlade. Kao što vidim da su neki izašli u javnost sa nekim očekivanjima da će personalna rješenja biti na nekim pozicijama ministarstava, dakle danas nije ništa utvrđeno što se tiče personalnih rješenja, niti je utvrđeno koje će resore pojedina partija da dobije", rekao je Igor Dodik, mandatar za sastav Vlade Republike Srpske.

Slijedi sastanak na najvećom strankom Srpkse – SNSD-om, koji je zakazan za sutra. Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske istakao je da se nada da će do 10. decembra predstaviti ekspoze i sastav nove vlade poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske.