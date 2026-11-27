Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas da se BiH polako odmiče od nasilno nametanog građanskog koncepta, te da se vraća suštini, a to je zaštita, aktivno učešće, jednakost i ravnopravnost konstitutivnih naroda.

Cvijanovićeva je nakon sastanka lidera Brdo-Brioni procesa istakla da podržava svaku regionalnu inicijativu, te da je inicijativa "Brdo-Brioni" dobra regionalna inicijativa koja pruža priliku šefovima država da razgovaraju.

"Uvijek se postavlja pitanje koliko se to manifestuje kada je u pitanju efekat koji treba da ima, a to je saradnja naših vlada i saradnju sa Evropskom unijom /EU/ na osnovu boljeg razumijevanja koji bismo trebali imati u okviru unije", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

Ona je istakla da se region trenutno suočava sa problemom boravka prevoznika u EU, navodeći da ovo izaziva velike troškove za privredu.

"Zamolila sam ih da i oni sa svoje strane podstaknu priču o tome, ali sam isto tako i rekla da, s obzirom na to da smo upoznati da postoji inicijativa od zemlje domaćina Sjeverne Makedonije, da želimo da se svrstamo uz tu inicijativu i da zajedno nastupamo kao regija da bi se olakšalo u jednoj tako važnoj oblasti kakva je privreda", naglasila je srpski član Predsjedništva.

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Prema njenim riječima, BiH je daleko od EU, navodeći da čak i oni koji otvaraju i zatvaraju poglavlja imaju opterećenja razne vrste.

"Sigurna sam da je i sama EU suočena sa ozbiljnim problemima i ekonomske i energetske prirode i svega onoga što donosi. Znamo za njihova ograničenja i znamo da iz tog razloga vjerovatno ni oni ne mogu u punom kapacitetu da iskorače prema onome što su potrebe zemalja regije",navela je ona.

Ona je rekla da je nezadovoljnom čini to što se na svakom koraku manifestuje nešto što može da predstavlja bilateralnu prepreku za kretanje ka EU od pojedinih zemalja.

"Imali smo priliku da ranije gledamo kako je to bilo između Hrvatske i Slovenije. Danas je kolega iz Crne Gore delegirao svoj problem koji se odnosi na Crnu Goru i Hrvatsku. Imamo i problem koji se rješava ovdje u okviru Sjeverne Makedonije, a opet u kontekstu susjeda, i nešto što pokušavaju proizvesti kao dobar efekat zajedno sa Evropskom unijom". zaključila je Cvijanovićeva.

(Srna)