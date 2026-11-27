Autor:ATV redakcija
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Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Igor Dodik nastavio je konsultacije sastankom sa predstavnicima Republičke stranke Srpske.
Dodik se danas sastao sa predstavnicima Ujedinjene Srpske, a delegaciju je predvodio Nenad Stevandić.
Sastanku su prethodile konsultacije sa predsjednikom NPS-a Darkom Banjcem, kao i predstavnicima SPS-a, SP-a, DEMOS-a i NDP-a.
Podsjećamo, na jučerašnje konsultacije bili su pozvani i predstavnici opozicionih stranaka u Srpskoj, ali se nisu odazvali. Dodik je takav postupak opozicije ocijenio kao neodgovoran.
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