Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je da onaj ko ima komunikaciju sa Naserom Orićem ne zaslužuje nikakvu odbranu.

Komentarišući hapšenje Nikoline Šljivić u akciji "Emisar", Stevandić je rekao da se pokazalo da ona nije član ove stranke, te da je on ranije branio na osnovu političkih napada.

"Neko ko ima komunikaciju sa Naserom Orićem ne zaslužuje nikakvu odbranu. To što nije naš član ispalo je veoma dobro", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci, prenijela je "Srna".

On je naveo da postoje pravosudni organi koji treba da se bave ovim slučajem, a ne političari.

Odgovarajući na pitanje novinara o zaposlenju Nikoline Šljivić u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Stevandić je rekao da direktori koji ne rade u skladu sa zakonom mogu snositi posljedice na osnovu zakona, a ne medijskih spinova.

Govoreći o poslovanju Instituta, Stevandić je rekao da ova ustanova od kada ju je preuzela Ujedinjena Srpska posluje pozitivno i povećava plate zaposlenima, za razliku od ranijeg perioda kada je poslovala sa gubicima.