Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik poručio je da očekuje da koalicioni partneri budu dio nove Vlade Srpske, da je čine odgovorni i stručni ljudi.

"Prihvatio sam da budem mandatar ali ne po svaku cijenu. Neću odustati od svojih principa kada je riječ o sastavu Vlade. Imali smo određena neslaganja, vidjećemo da li ćemo ih prevazići narednih dana, ali postoji dobra volja za dogovor", rekao je mandatar na konferenciji za novinare nakon konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih političkih partija.

On je naglasio da stranke koje čine vladajuću većinu imaju potpisan koalicioni sporazum.

"Prioritet je da moramo da vodimo računa o javnim finansijama, o javnim preduzećima i ustanovama na koji način se vode. Neću tolerisati greške pojedinaca odgovornih u preduzećima", istakao je Dodik.

Na konsultacijama sa mandatarom bili su predstavnici SPS-a, SP, DEMOS-a i NDP-a, NPS-a, Ujedinjene Srpske i RSS-a, prenosi Srna.

Nadam se da ćemo do 10. decembra predstaviti ekspoze i sastav nove vlade

Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik rekao je da se nada da će do 10. decembra predstaviti ekspoze i sastav nove vlade poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

On je, nakon sastanaka sa predstavnicima političkih partija, rekao da bi već naredne sedmice mogla biti spremni konstrukcija same Vlade Republike Srpske kako bi sve bilo pripremljeno za ekspoze.

Prema njegovim riječima, konsultacije sa SNSD-om su pomjerene za sutra u 10.00 časova.

"Danas nije ništa utvrđeno kada su u pitanju personalna rješenja, niti je utvrđeno koje će resore koja partija dobiti", naveo je Dodik.