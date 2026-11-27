Premijer Slovačke Robert Fico podržao je ideju o prodaji municije Ukrajini, ali je isključio mogućnost poklanjanja bilo čega Kijevu.

"Odbijate da vidite razliku između poklanjanja i prodavanja. Ukoliko neko želi da nešto kupi od nas, može to da učini", rekao je Fico novinarima u Briselu, komentarišući samit lidera članica EU.

Fico je izjavio da Slovačka neće pružati podršku Ukrajini davanjem zajmova i direktnih vojnih donacija, prenio je TASS.

Komentarišući diskusije o dugoročnom budžetu EU, Fico je naglasio da je otvoren za kompromise sa ciljem usvajanja budžeta.

U isto vrijeme, Fico je istakao da Slovačka ne želi da učestvuje u davanju novog zajma Ukrajini u iznosu od 45 milijardi evra.

(Srna)