Autor:ATV redakcija
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Evropska komisija je usvojila nova pravila kojima se, u okviru evropskog zakonodavstva o hemikalijama REACH, ograničava upotreba olovne sačme kako bi se bolje zaštitili zdravlje ljudi i životna sredina.
Cilj ove mjere je zaštita građana Evrope, divljih životinja i životne sredine smanjenjem zagađenja olovom, uz istovremeno uvažavanje legitimnih aktivnosti u vezi sa streljaštvom i obezbjeđivanje da vojna i odbrambena upotreba ostanu netaknute.
Olovna sačma je veoma otrovna jer:
Nova pravila zabranjuju upotrebu i prodaju sačme koja sadrži najmanje 1 odsto olova.
Mjera je osmišljena tako da bude srazmjerna, pa predviđa izuzetak za sportsko streljaštvo na strelištima koja imaju odgovarajuće sisteme za zadržavanje olova.
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Nova pravila počeće da se primjenjuju 7. decembra 2033. godine, čime se lovcima, sportskim strelcima i strelištima ostavlja dovoljno vremena da pređu na municiju bez olova.
Ovo ograničavanje neće uticati na odbrambene kapacitete Evropske unije. Izuzimanjem svih vojnih i bezbjednosnih upotreba iz njegovog obuhvata i ograničavanjem isključivo na civilnu upotrebu, ovom mjerom izbjegavaju se negativne posljedice po odbrambenu spremnost i proizvodne kapacitete EU.
Ova mjera predstavlja nastavak širih napora Evropske komisije da se izbori sa zagađenjem olovom iz različitih izvora. Neposredno joj je prethodilo usvajanje drugih ograničenja koja se odnose na olovne tegove, varalice i žice za ribolov, 12. novembra 2026. godine.
Ona odražava kontinuiranu posvećenost Evropske unije smanjenju izloženosti otrovnim supstancama, stvaranju zdravije životne sredine za evropske građane i zaštiti biodiverziteta, prenosi Telegraf.rs.
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