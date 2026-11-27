Dječak (7) teško je povrijeđen u juče ujutru u Beču, kada ga je udarilo vozilo za čišćenje snijega koje je proklizao.

U nesreći je povrijeđena i njegova majka.

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Nesreća se dogodila tokom snježnih padavina u bečkom okrugu Lizing. Majka i sin stajali su kod nadstrešnice autobuske stanice “Acgersdorf”, dok je u istom trenutku 40-godišnji vozač malim komunalnim vozilom čistio snijeg sa trotoara, piše Kronen Cajtung.

Do nesreće je došlo u trenutku kada je vozač pokušao da krene sa stajališta.

Mali traktor je proklizao unaprijed i udario majku i dijete. Prema navodima policije, oboje su ostali prikliješteni između raonika za snijeg i nadstrešnice stajališta.

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Dok je žena prošla sa lakšim povredama – zadobila je posjekotine – dječak je teško povrijeđen. Nakon ukazane prve pomoći, ekipa Hitne pomoći prevezla ga je u bolnicu.