Banjalučanin N.B. uhapšen je zbog sumnje da je nakon neslaganja u saobraćaju pesnicom udario ženu i slomio joj jagodičnu kost, saznaje Provjereno.info.

Incident se dogodio 20. novembra oko 9.15 časova u Banjaluci, a Provjereno.info je u posjedu snimka događaja.

Naime, na snimku se vidi da je vozač automobila stao kako bi propustio pješake na pješačkom prelazu. Međutim, tokom njihovog prelaska, vozilom je zakačio jednog od pješaka.

Nakon toga, osumnjičeni je prišao automobilu i hladnokrvno pesnicom udario ženu, okrenuo se i otišao.

Od jačine udarca i pretrpljenog šoka, žena je potom automobilom prešla u drugu kolovoznu traku, ali nije bila u stanju da nastavi vožnju zbog čega je izašla iz vozila.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji se izjasnio da je riječ o krivičnim djelima teška tjelesna povreda i nepružanje pomoći.