Hrvatski član Predsjedništva BiH Darijana Filipović izjavila je danas u Ohridu da bi naredni sastanak lidera procesa Brdo-Brioni mogao biti održan u BiH, ističući da ovakav format neposrednog razgovora predsjednika treba čuvati i održavati.

"Po raspoloženju koje smo danas vidjeli, mislim da bi naredni sastanak mogao biti održan u BiH", rekla je Filipovićeva novinarima u Ohridu.

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Ona je istakla da se od predstavnika Hrvatske i Slovenije, koje su članice EU, čulo jasno opredjeljenje za pomoć BiH na evropskom putu, navodeći da se u BiH Evropa ne želi kao parola, već kao standard.

"BiH ne nedostaje želja za EU, nedostaje politički kapacitete da se ubrza taj proces", rekla je ona i dodala da je na današnjem sastanku istaknuta zabrinutost oko regionalne i globalne bezbjednosti.

Bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović rekao je da se želi ubrzati evropski put BiH, ojačati regionalna saradnja, te razvijati ekonomske odnose sa zemljama regiona.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović istakao je da je proces Brdo-Brioni važna regionalna platforma saradnje, te da je današnji sastanak lidera ovog procesa prošao u dobroj atmosferi, što nije bio slučaj u prošlosti.

Milatović je rekao da je na sastanku informisao sagovornike da je Vlada Crne Gore finansijski podržala nove avio-linije, čime djelima potvrđuje regionalnu saradnju.

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"Bilo je razgovora i o otvorenim pitanjima, a ponovio sam da je Crna Gora najnaprednija od svih zemalja kandidata i istinski možemo da završimo proces pregovora do kraja ove godine i da 2028. godine postanemo član EU" naveo je Milatović.

U Ohridu je danas održan sastanak lidera procesa Brdo-Brioni, a sastanku su prisustvovali članovi Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović, te lideri Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Albanije, prenosi Srna.