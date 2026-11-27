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Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Dakić i viši savjetnik Kancelarije Ambasade Ruske Federacije u BiH Nikolaj Pomilujko razgovarali su danas u Banjaluci o daljim koracima u razvoju i unapređenju međuparlamentarne saradnje.
Dakić je istakao da Narodna skupština Republike Srpske pridaje značaj zajedničkom radu sa parlamentarnim institucijama Rusije i da stoji na raspolaganju za organizaciono i stručno unapređenje te saradnje, saopšteno je iz Narodne skupštine.
Na sastanku je istaknuta obostrana spremnost za nastavak komunikacije i dalje razmatranje mogućnosti za unapređenje međuparlamentarne saradnje između Rusije i Republike Srpske, prenosi Srna.
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Susret je održan na inicijativu Kancelarije Ambasade Rusije, u nastavku ranije uspostavljene komunikacije.
Sastanku je prisustvovao i drugi sekretar ruske Ambasade u BiH Ilija Gladkov.
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