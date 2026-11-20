Krnji Ustavni sud BiH utvrdio je da je odredba Krivičnog zakonika Republike Srpske kojom se kažnjava isticanje simbola Armije RBiH neustavna, a stavio je van snage i izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o vitalnom interesu Republike Srpske zbog imenovanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Krnji Ustavni sud navodi i da "Narodna skupština Republike Srpske nije nadležna da odlučuje o prestanku važenja pravnih akata institucija RBiH, čiji je kontinuitet priznat Ustavom BiH".

Na istoj sjednici krnji Ustavni sud stavio je van snage izjavu Cvijanovićeve o ugroženosti vitalnih interesa Republike Srpske, kao i odluku Narodne skupštine Srpske kojom je ta izjava potvrđena.

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