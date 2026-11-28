Jedna od prvih odluka nove Vlade Republike Srpske biće da zaduži Ministarstvo unutrašnjih poslova da pripremi pravilnik za bezbjednosne provjere funkcionera i njihovih najbližih saradnika, najavio je mandatar za sastav nove Vlade Srpske Igor Dodik nakon konsultacija sa SNSD-om.

Dodik je poručio da će svi kandidati za ministarske i direktorske funkcije prije imenovanja morati da prođu bezbjednosne provjere.

"Isto tako smatramo da to treba da prođu i njihovi saradnici, tehnički sekretari, vozači i dio kabineta“, rekao je Dodik.

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On je objasnio da je cilj ove odluke da se spriječe potencijalne zloupotrebe i nečasne radnje osoba koje obavljaju značajne funkcije ili imaju pristup informacijama.

Govoreći o konsultacijama sa predstavnicima SNSD-a, Dodik je istakao da ta stranka nosi najveću odgovornost, te da je sastanak protekao uz veliku dozu saglasnosti.

Kako je naveo, prioritet će biti stručnost i odgovornost kadrova u novoj Vladi, a razgovarano je i o pravcima u kojima bi ona trebalo da ide.

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Dodik je naglasio da SNSD-u pripada najveći broj resora, ali i da će se prilikom raspodjele funkcija voditi računa o regionalnoj zastupljenosti.

"Važno je da bude zastupljen i zapadni dio Srpske, ali isto tako Hercegovina, Semberija, Romanija. Moramo voditi računa da svaki dio Srpske ima svog predstavnika što u Vladi, što u javnim institucijama Republike Srpske“, poručio je Dodik.