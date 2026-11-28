Direktor Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“ Savo Štrbac izjavio je u petak da se Srbiji Rezolucijom o Vukovaru, koju je usvojio Evropski parlament, ne ispostavljaju novi zahtjevi, već ono što je Hrvatska već tražila, samo u drugom formatu, kao i da bi prihvatanje rezolucije od strane nove vlasti predstavljalo „kapitulaciju i poniženje“.

Štrbac je za Tanjug ocijenio da je u pitanju korišćenje prilike da se period smjene vlasti u Srbiji iskoristi kako bi se istakla očekivanja Hrvatske.

On je, takođe, ukazao na to da su za Rezoluciju glasali svi hrvatski evroposlanici, bez obzira na to što su predstavnici četiri različite političke opcije.

„Bez obzira na sve svađe – kad gledate njihov parlament, vidjećete, naš je naša je pjesma prema njihovom – a oko ovoga, kao i do sada, kada su u pitanju državni narativi o ratu devedesetih u Hrvatskoj, bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripadali, nije bilo disonantnih tonova. Svi su bili jednoglasni“, rekao je Štrbac.

On je istakao to što je u Rezoluciju dodato da porodice nestalih svih nacionalnosti čekaju odgovore kao „kozmetički ustupak“ i rekao da se to, i bez bilo kakve rezolucije, podrazumijeva.

Komentarišući 1.725 nestalih, koliko se navodi u rezoluciji, Štrbac je rekao da je od tog broja više od polovine Srba, koje hrvatska strana takođe bilježi kao žrtve „Domovinskog rata“.

Štrbac je ocijenio da je Studentska lista u ponedjeljak, prije nego što je rezolucija usvojena u Evropskom parlamentu, po tom pitanju reagovala korektno.

„Ovakav način izdvajanja jednog događaja iz cjelokupnog konteksta rata devedesetih, koji je veoma složen i komplikovan problem, ne može doprinijeti ni pomirenju ni dobrosusjedskim odnosima, može samo da produbi ove, veoma loše odnose“, rekao je Štrbac.

Dodao je da je i u Hrvatskoj ipak bilo analitičara koji su rezoluciju ocijenili kao loš pristup.

Štrbac navodi da rezolucija nije obavezujuća u pravnom smislu, ali da politički uslovljava vlast u Srbiji na putu ka Evropskoj uniji.

„Sad im je to trenutak da se ograde od Miloševića i sve te politike, lijepo da prihvate da su oni agresori, da su oni zločinci, i onda možemo razgovarati o drugim pitanjima, to jest o granicama, ne znam, o svemu čemu još, je li da? Vlast koja god prihvati ovakve uslove Hrvatske, to je čista kapitulacija i maksimalno poniženje“, rekao je Štrbac.

On je dodao da će se u slučaju prihvatanja rezolucije od strane nove vlasti nastaviti ispostavljanje zahtjeva Hrvatske, kao što je slučaj sa Crnom Gorom.

Evropski parlament usvojio je u četvrtak u cjelini Rezoluciju o 35. godišnjici pada i razaranja Vukovara, na zajednički prijedlog pet poslaničkih grupa, a koju su inicirali hrvatski evroposlanici i u kojoj se poziva Srbija da otvori ratne arhive kako bi se pronašli nestali.

Prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“, od 1990. do 1998. godine stradalo je 8.655 lica srpske nacionalnosti sa područja Republike Hrvatske i nekadašnje Republike Srpske Krajine, od čega se 1.461 lice i dalje vodi kao nestalo, a za brojne zločine nad srpskim stanovništvom niko nije krivično odgovarao.