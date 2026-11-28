Predsjednik Milorad Dodik odgovorio je gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću na prozivke povodom njegovog boravka u Palati Republike, poručivši mu da očigledno dobro poznaje tu kancelariju jer iz nje, kako je naveo, nije izlazio prije izbora.

- Vidim da ti je poznata kancelarija. Normalno, kad nisi izlazio iz nje prije izbora - odgovorio je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Vidim da ti je poznata kancelarija. Normalno, kad nisi izlazio iz nje prije izbora. https://t.co/h4opCbMsgF — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 28, 2026

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković javno je upitao predsjednika Republike Srpske Savu Minića zbog čega Milorad Dodik ponovo boravi u Palati Republike i u kojem svojstvu.

Stanivuković je objavio fotografiju koju je podijelio i sam Dodik.