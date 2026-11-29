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Preko graničnog prelaza Izačić zabranjen je saobraćaj za vozila bez propisane zimske opreme, kao i teretnim motornim vozilima s priključnim vozilom zbog zimskih uslova u Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Repubike Srpske.

Duga kolona vozila čeka na graničnom prelazu Velika Kladuša na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

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