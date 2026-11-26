Carinska kontrola na graničnim prijelazima ne podrazumijeva samo pregled vozila, prtljaga i robe koju putnici prenose.

U određenim okolnostima carinski službenici imaju pravo obaviti i lični pregled putnika. Međutim, takav postupak mora biti proveden u skladu sa zakonom, uz poštovanje privatnosti, dostojanstva i osnovnih ljudskih prava.

Prema članu 43. hrvatskog Zakona o carinskoj službi, ovlašteni carinski službenik može obaviti pregled osobe radi provođenja carinskog nadzora.

Pregled obuhvata predmete koje osoba nosi na sebi ili uz sebe, a kojima bi mogli biti prekršeni propisi iz nadležnosti Carinske uprave.

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Zakon jasno propisuje da lični pregled u pravilu mora obaviti carinski službenik istog spola kao osoba koja se pregledava. To znači da muškarca pregledava muški, a ženu ženski carinski službenik.

Izuzetak postoji u hitnim situacijama kada je potrebno oduzeti oružje ili predmete kojima bi osoba mogla povrijediti sebe ili druge.

Posebna pravila za maloljetnike i pravila u BiH

Posebna pravila vrijede za maloljetnike. Njihov pregled mora se obaviti u prisustvu roditelja ili staratelja.

Ako njihovo prisustvo nije moguće osigurati ili odbiju prisustvovati pregledu, postupku mora prisustvovati stručna osoba nadležnog tijela socijalne zaštite. Ako postoji sumnja da osoba skriva nedozvoljenu robu unutar tijela, obavljanje tjelesnog pregleda povjerava se ljekaru javne zdravstvene službe.

U Bosni i Hercegovini ovo pitanje uređeno je članom 29. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Carinski službenici imaju pravo izvršiti lični pretres putnika ako postoje osnovi sumnje da osoba prikriva robu koja podliježe carinskom nadzoru. Zakon izričito propisuje da se takav pretres mora obaviti u odvojenoj prostoriji, u prisustvu svjedoka. Ovlašteni službenik i svjedok moraju biti istog spola kao osoba koja se pretresa. O provedenom postupku sastavlja se zapisnik koji potpisuju službenik, putnik i svjedok.

Šengenska granica, prava putnika i pritužbe

Pravo na privatnost postoji i prilikom određenih policijskih kontrola na vanjskim granicama šengenskog prostora. Prema članu 8. Zakonika o šengenskim granicama, državljani trećih zemalja mogu zatražiti da se detaljna granična kontrola obavi u izdvojenom prostoru, ako na graničnom prijelazu postoje odgovarajući uvjeti.

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Putnik ima pravo upozoriti službenika ako smatra da način provođenja pregleda narušava njegovo dostojanstvo ili privatnost. Međutim, zahtjev za zaštitu privatnosti ne znači da putnik može odbiti zakonitu carinsku kontrolu ili samovoljno napustiti mjesto pregleda.

U slučaju neprimjerenog postupanja, građani mogu podnijeti pritužbu Carinskoj upravi Republike Hrvatske ili Upravi za indirektno oporezivanje BiH, zavisno od toga na kojoj strani granice se događaj dogodio. Prilikom podnošenja pritužbe korisno je navesti naziv graničnog prijelaza, datum i vrijeme kontrole, opis postupanja službenika te podatke eventualnih svjedoka, prenosi GPMaljevac.