Kolovozi su jutros na većini puteva u Republici Srpkoj i FBiH mokri i klizavi, pa iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske pozivaju vozače da vožnju prilagode uslovima na putu.

U brdsko-planinskim predjelima postoji i mogućnost nailaska na poledicu, kao i povećanu opasnost od odrona.

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Magla i niska oblačnost u većini krajeva smanjuju vidljivost.

Iz AMS-a vozače upozoravaju na obavezno posjedovanje zimske opreme.

Na regionalnom putu Višegrad 2-granica Republika Srpska/Republika Srbija Mitrovac danas će doći do izmjene režima saobraćaja zbog izrade priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Zbog izgradnje kružnog toka, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Gornja Vijaka na ukrštanju sa priključkom za auto-put i planiranim saobraćajnicama za poslovnu zonu u Prnjavoru.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

Počeli su radovi na magistralnom putu Bijeljina-Brčko u zoni Brezovo polje i na regionalnom putnom pravcu u zoni Lukavica-Piperi.

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U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Zbog sanacije pješačkih staza na mostu preko rijeke Save, izmjenjen je režim saobraćaja na dionici od Gradiške prema granici sa Hrvatskom.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj Ljevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj Ljevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Na snazi je izmjena saobraćaja na magistralnim putevima kod Bijeljine zbog radova vezanih za izgradnju auto-puta Rača-Bijeljina, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, zbog čega je na snazi izmjena saobraćaja.

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Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Bileća-Trebinje u mjestu Žudojevići, zatim Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kao i kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Gornji Jelovac-Prijedor jedan, Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

U toku je sanacija klizišta na magistralnom putu Brod–Brodsko Polje-granica sa FBiH zbog čega je zabranjen saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 10 tona. Vozila do 10 tona propuštaju se jednom saobraćajnom trakom pomoću svjetlosne saobraćajne signalizacije.

U FBiH je zbog sanacionih radova na auto-putu na dionici Kakanj-Zenica saobraća se preticajnom trakom ispred tunela "1. mart", kao i na dionici Sarajevo zapad-Lepenica, a voznom trakom u tunelu "Hercegovina" u smjeru Bijača-Počitelj.

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U toku je sanacija potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta Zenica jug-Zenica sjever i saobraćaj se odvija usporeno.

Na magistralnom putu Srbljani-Bosanska Krupa zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 20 tona. Na istoj dionici, na lokaciji mosta preko rijeke Une /u blizini lokaliteta Crno Jezero/ vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljene semafore, prenosi Srna.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do tri i po tone.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.