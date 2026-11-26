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Foto: ATV

Fudbaleri Borca večeras, od 21 čas, dočekuju Atalantu iz Bergama, u susretu četvrtog kola UEFA Lige konferencija.

Borac je do sada osvojio tri boda i 21. je na tabeli, dok je Atalanta, sa četiri boda, na 16. poziciji. U istom terminu, Crvena zvezda gostuje u Belgiji, kod ekipe Genta. Podsjećamo, Fudbaleri Atalante stigli su juče u Banjaluku.

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