Kriminalci su se uvijek borili protiv toga da ih bezbjednosne strukture nikada ne provjeravaju, izjavio je Srni nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Sredoje Nović.

Nakon što su Elemdin Konaković i njegov NIP-a saopštili da MUP Republike Srpske može provoditi određene policijske provjere u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, ali da ne može preuzimati nadležnosti organa BiH, Nović je istakao da nije prirodno da kriminalci ulaze u vlast.

"Kriminalci su se uvijek borili protiv toga da ne budu nikada provjeravani od bezbjednosnih struktura i njima je to uvijek broj jedan kako bi mogli da manipulišu sa građanima i sa svim onim što je civilizovani svijet odavno uveo", rekao je Nović.

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Naglasio je da ne bi bilo prirodno da kriminalci ulaze u vlast jer to je onda de fakto da kriminalne strukture i mafija počinju da upravljaju sa državom.

"Ako misle da je to budućnost BiH onda su oni očigledno na dobrom putu. Mislim da je tome odzvonio kraj odavno, a Konaković je vjerovatno suočen sa statusom da je pitanje dana kada bi mogao završiti u zatvoru, pa se sada buni protiv toga. I sasvim mi je razumljivo da je protiv toga", rekao je Nović.

Nakon što je kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik najavio uvođenje bezbjednosnih provjera za kandidate za ministre i direktore javnih preduzeća, oglasila se stranka Narod i pravda, čiji je Konaković predsjednik, navodeći kako je provođenje bezbjednosnih provjera za pristup podacima višeg stepena tajnosti u isključivoj nadležnosti OBA, a ne MUP-a Srpske.