Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Републике Српске је професионална и самостална институција која свој посао обавља у складу са законима Републике Српске, а не према политичким жељама и инструкцијама Елмедина Конаковића и НИП-а, рекао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Реагујући на наводе НИП-а да МУП Републике Српске може проводити одређене полицијске провјере у оквиру својих законских овлашћења, али да не може преузимати надлежности органа БиХ, Кошарац је истакао да је потпуно легитимно и неопходно да Република Српска провјерава професионални интегритет, поузданост и кредибилитет људи које именује на одговорне функције.
Према његовим ријечима, мандатар Игор Додик управо је послао јасну поруку да на руководећим позицијама у Српској жели поуздане, професионалне и одговорне људе.
Кошарац је оцијенио да Конаковић и његов НИП очигледно још не могу да се помире са политичким дебаклом, па им је Република Српска постала дежурни изговор за све властите неуспјехе.
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"Умјесто да се суоче са резултатима своје политике и поруком коју су им грађани послали на изборима, они би да уређују Српску, њене институције и одређују шта ће радити њен МУП", оцијенио је Кошарац и поручио им је да се не петљају у послове који нису њихова надлежност.
Када је ријеч о обавјештајној структури, Кошарац је на Инстаграму навео да Српска неће одустати од враћања надлежности које јој припадају по Дејтонском споразуму.
"Нека се Конаковић и НИП баве собом! Били су на власти у ФБиХ и кантонима, имали су прилику да покажу шта знају и могу. Грађани су о њиховој политици већ дали свој суд", напоменуо је Кошарац.
Ако већ немају одговор на сопствене политичке промашаје, Кошарац им је савјетовао да се врате темама које најбоље познају.
"Очигледно је да им је и заједница етажних власника постала превелики политички залогај, па би било добро да се прво договоре око управљања властитим хаустором", закључио је Кошарац, преноси Срна.
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