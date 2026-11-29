Аутор:АТВ редакција
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Мјесто састанка биће Дом ХДЗ-а док из ове странке нису наведене детаљније информације о темама разговора као ни ко ће бити присутни представници странака.
Овај сусрет долази у периоду интензивних разговора о функционисању власти на нивоу Федерације Босне и Херцеговине и Херцеговачко-неретванског кантона.
Очекује се да ће тема разговора бити актуелни политички процеси, рад извршне и законодавне власти, те отворена питања од заједничког интереса за обје странке у Мостару и Херцеговини.
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