Аутор:АТВ редакција
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Суд БиХ одредио је притвор Шерифу Патковићу, некадашњем команданту Другог батаљона Седме муслиманске бригаде тзв. Армије БиХ, који је првостепено осуђен на 10 година затвора због ратног злочина у Дусини код Зенице, а у току је и расписивање међународне потјернице.
Рјешење о притвору донесено је у уторак, 24. новембра, потврђено је из Суда БиХ за "Кликс".
Из Суда су навели да нису били упознати о Патковићевом одласку из БиХ прије изрицања првостепене пресуде 13. новембра.
Патковићу је тек послије изрицања пресуде Суд одредио мјере забране путовања и обавезу јављања надлежној полицијској станици.
Патковић је првостепеном пресудом проглашен кривим да је као командант Другог батаљона Седме муслиманске бригаде такозване Армије БиХ 26. јануара 1993. године у Дусини код Зенице убио команданта ХВО-а Звонка Рајића, који је претходно рањен лежао на земљи.
Патковић није присуствовао изрицању пресуде, која није правоснажна, а одбрана је најавила жалбу.
Према незваничним информацијама, Патковић је преко Црне Горе побјегао у Турску, гдје се налази и осуђени некадашњи командант Трећег корпуса Сакиб Махмуљин.
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