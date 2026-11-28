Аутор:АТВ редакција
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За позицију предсједавајућег Савјета министара БиХ у игри је неколико кандидата, а највише кандидатура из страначких одбора СДА досад је добио потпредсједник странке Един Рамић, сазнаје Кликс.
Рамића су, према информацијама Кликса, већ предложили сви регионални одбори СДА из Републике Српске, као и кантонални одбори у Кантону Сарајево, Босанско-подрињском кантону и Посавском кантону. Приједлог би требао стићи и из Зеничко-добојског кантона.
Одлука још није коначна, али према сазнањима све иде у правцу Рамићеве кандидатуре.
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Такође, према сазнањима предсједник СДА Бакир Изетбеговић и Халид Гењац требали би ући у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ.
Рамић је потпредсједник СДА, а на Општим изборима 4. октобра изабран је за посланика у Народној скупштини Републике Српске.
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