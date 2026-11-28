Аутор:АТВ редакција
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Секретаријат Парламентарне скупштине БиХ набавио је четири скупоцјене лимузине укупне вриједности 419.600 КМ, сазнаје Фокус. Набавка је реализована само неколико дана уочи конституисања новог сазива Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.
За уторак је, наиме, заказана конститутивна сједница овог дома, на којој ће новоизабрани посланици положити заклетву и званично преузети мандате.
Подсјетимо, Фокус је у тексту објављеном 1. септембра најавио да ће Секретаријат Парламентарне скупштине БиХ спровести набавку лимузина, чија је процијењена вриједност износила 420.000 КМ.
У одлуци Секретаријата ПС БиХ, објављеној данас, наводи се да су за поменути износ набављена четири службена возила марке Шкода Суперб, модел Спортлајн (Sportline), 2.0 ТДИ, ДСГ 4×4. Појединачна цијена сваког возила износи 104.900 КМ.
Уговор је додијељен компанији АЦ Кватро (AC Quattro), која је чест понуђач возила Парламентарној скупштини БиХ. Занимљиво је да је понуда ове компаније уједно била и једина пристигла понуда, достављена до 10. новембра.
Према важећим прописима о коришћењу службених возила у институцијама БиХ и Парламентарној скупштини БиХ, четири набављене лимузине, с појединачном цијеном од 104.900 КМ с ПДВ-ом, сврставају се у вишу средњу класу.
Возила су првенствено намијењена највишим функционерима Парламентарне скупштине, односно члановима колегијума оба дома. Међутим, није искључено да ће нека од лимузина бити додијељена и члановима Секретаријата ПС БиХ.
Ријеч је о петој набавци скупоцјених лимузина у посљедњих пет година.
Иако Парламентарна скупштина БиХ редовно обнавља свој возни парк, хронологија набавки током протеклих пет година показује континуитет издвајања стотина хиљада марака јавног новца за луксузна службена возила.
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