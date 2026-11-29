Аутор:АТВ редакција
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Није сваки прогон из земље дипломатска мјера и зато треба провјерити на који начин је министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић удаљио четворицу иранских дипломата и да ли им је забранио повратак, изјавио је Срни стручњак за безбједност Џевад Галијашевић.
Галијешевић је истакао да треба провјерити да ли су четворица иранских дипломата отишли редовним летом или им је министар Конаковић под притиском обавјештајних служби само савјетовао да то учине.
Федерални портал Истрага пише да је Конаковић прогласио непожељним особама четворицу иранских дипломата у БиХ, чиме је наложено њихово протјеривање из земље.
Како наводи, безбједносне агенције БиХ доставиле су Конаковићу информацију да се ове дипломате баве обавјештајним радом на територији земље домаћина.
Четворица иранских дипломата напустила су БиХ 25. новембра ове године.
Галијашевић је истакао да политичко Сарајево, странке "тројке", сарађују са Ираном, тако да треба провјерити на који начин су иранске дипломате напустиле БиХ.
"Када се види како се понашају у односу на Иран, Сарајево је за њих исто што и јеменски Хути, одскочна даска за дјеловање у Европи и свијету", истакао је Галијашевић.
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Конаковић протјерао четворицу иранских дипломата
Он је навео да Иран има више обавјештајних база у Сарајеву попут Кулутнрог центра, да се градом шетају ајатоласи са представницима Исламске заједнице БиХ, дају им одобрење за постављање.
Подсјетио је да је недавно у Сарајеву боравио ајатолах Алирезе Арафи, а десетак дана прије тога прочитана је порука ајатолаха Ахмета Џенетија на промоцији књиге "Шетња улицама Сарајева: Босна и Херцеговина из перспективе шехида ајатолаха Алија Хаменеија".
Галијашевић је подсјетио на раскол између шиита и сунита дуг више од хиљаду година, као и на сукобе између њих, те истакао да су ајатоласи у БиХ, односно Сарајево, дошли из политичких разлога, а не да признају сунитску Исламску заједницу у БиХ.
Према информацијама Истраге, протјерани су трећи савјетник у Амбасади Ирана у Сарајеву Хосеин Махдијан Фард, затим двојица аташеа Мортеза Фазали и Ехсан Саџади Моназах, те Сејед Јасер Сејед Мохамад. Сви они, осим Сеједа Јасера Сеједа Мохамада, налазили су се на листи акредитованих дипломата у БиХ.
Безбједносне агенције више држава регистровале су Хосеина Махдијана Фарда као службеника Министарства обавјештајних послова и безбједности, главне обавјештајне службе Исламске Републике Иран.
Хосеин Махдијан Фард у БиХ службовао је од средине 2025. године, када га је Министарство иностраних послова у Савјету министара званично акредитовало као трећег савјетника у Амбасади Исламске Републике Иран у Сарајеву. Прије десетак година службовао је у Њемачкој.
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Остала тројица протјераних дипломата доводе се у везу са ИРГЦ-ом, односно Иранском револуционарном гардом.
Одлуку о протјеривању иранских дипломата донио је Конаковић, позивајући се на Правилник о начину проглашавања непожељне и неприхватљиве особе.
Конаковић је искористио могућност да му за ову одлуку није била потребна ничија претходна сагласност.
Управо он је у јуну прошле године акредитовао Хосеина Махдијана Фарда, који је раније, као ирански дипломата, довођен у везу са незаконитим активностима у Берлину.
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