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Предсједник Предсједништва Борачке организације општине Пале Јасна Лазаревић Гавриловић оцијенила је да је покушај министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића да утиче на рад домаћег правосуђа путем међународних институција недопустив притисак на правосудне институције.
- То је само још један покушај манипулације бошњачке стране с циљем обмањивања јавности и међународних институција - рекла је Гавриловићева коментаришући писмо Конаковића у којем је затражио од међународних институција и амбасада да са посебном пажњом прате поступак против Насера Орића у оквиру акције "Емисар", посебно имајући његову улогу у "одбрани" Сребренице.
Она је рекла да не би коментарисала учешће Насера Орића у "одбрани" Сребренице, али је подсјетила да је на локалитетима средњег Подриња такозвана Армија БиХ починила стравичне злочине над српским народом, чији је истакнути ратни комадант био управо Орић.
Гавриловићева је додала да је путем медија информисана да је Орић приведен због сумње на пружање помоћи лицу у бјекству што је кривично дјело и за које, како је рекла, може да одговара као и сваки други грађанин БиХ ако буде доказано.
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