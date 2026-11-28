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Директор Документационо-информационог центра „Веритас“ Саво Штрбац изјавио је у петак да се Србији Резолуцијом о Вуковару, коју је усвојио Европски парламент, не испостављају нови захтјеви, већ оно што је Хрватска већ тражила, само у другом формату, као и да би прихватање резолуције од стране нове власти представљало „капитулацију и понижење“.
Штрбац је за Танјуг оцијенио да је у питању коришћење прилике да се период смјене власти у Србији искористи како би се истакла очекивања Хрватске.
Он је, такође, указао на то да су за Резолуцију гласали сви хрватски европосланици, без обзира на то што су представници четири различите политичке опције.
„Без обзира на све свађе – кад гледате њихов парламент, видјећете, наш је наша је пјесма према њиховом – а око овога, као и до сада, када су у питању државни наративи о рату деведесетих у Хрватској, без обзира на то којој политичкој опцији припадали, није било дисонантних тонова. Сви су били једногласни“, рекао је Штрбац.
Он је истакао то што је у Резолуцију додато да породице несталих свих националности чекају одговоре као „козметички уступак“ и рекао да се то, и без било какве резолуције, подразумијева.
Коментаришући 1.725 несталих, колико се наводи у резолуцији, Штрбац је рекао да је од тог броја више од половине Срба, које хрватска страна такође биљежи као жртве „Домовинског рата“.
Штрбац је оцијенио да је Студентска листа у понедјељак, прије него што је резолуција усвојена у Европском парламенту, по том питању реаговала коректно.
„Овакав начин издвајања једног догађаја из цјелокупног контекста рата деведесетих, који је веома сложен и компликован проблем, не може допринијети ни помирењу ни добросусједским односима, може само да продуби ове, веома лоше односе“, рекао је Штрбац.
Додао је да је и у Хрватској ипак било аналитичара који су резолуцију оцијенили као лош приступ.
Штрбац наводи да резолуција није обавезујућа у правном смислу, али да политички условљава власт у Србији на путу ка Европској унији.
„Сад им је то тренутак да се ограде од Милошевића и све те политике, лијепо да прихвате да су они агресори, да су они злочинци, и онда можемо разговарати о другим питањима, то јест о границама, не знам, о свему чему још, је ли да? Власт која год прихвати овакве услове Хрватске, то је чиста капитулација и максимално понижење“, рекао је Штрбац.
Он је додао да ће се у случају прихватања резолуције од стране нове власти наставити испостављање захтјева Хрватске, као што је случај са Црном Гором.
Европски парламент усвојио је у четвртак у цјелини Резолуцију о 35. годишњици пада и разарања Вуковара, на заједнички приједлог пет посланичких група, а коју су иницирали хрватски европосланици и у којој се позива Србија да отвори ратне архиве како би се пронашли нестали.
Према подацима Документационо-информационог центра „Веритас“, од 1990. до 1998. године страдало је 8.655 лица српске националности са подручја Републике Хрватске и некадашње Републике Српске Крајине, од чега се 1.461 лице и даље води као нестало, а за бројне злочине над српским становништвом нико није кривично одговарао.
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