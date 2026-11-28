Аутор:АТВ редакција
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Бивши директор Полиције Републике Српске Драгомир Андан сматра да је хапшење осумњичених у акцији "Емисар" успјело јер Федерална управа полиције није била обавијештена и да би у том случају федерални министар полиције Рамо Исак покушао да спријечи хапшење Насера Орића.
"Прије свега треба честитати припадницима МУП-а Српске, ова акција је доказ да на простору Републике Српске нема заштићених и неће их бити ни у наредном периоду", истакао је Андан за РТРС.
Додао је да је ресорни министар, Жељко Будимир одлучан да заједно са својим сарадницима уђе у отворену борбу против свих облика криминала у Републици Српској.
"Мислим да у БиХ ми предњачимо, кад кажем ми сматрам се још увијек припадником МУП-а. МУП Српске предњачи у свим елементима и не дозвољавамо да се врше разни утицаји према полицијским структурама", истиче Андан.
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Каже, да је акција "Емисар" добро изведена.
"Цијеним да је акција успјела јер није Федерална управа полиције обавијештена око хапшења Насера Орића, јер сматрам да би Рамо Исак покушао то да спријечи, односно дао би дознања Орићу да ће бити ухапшен. Насер Орић не заслужује оволику медијску пажњу", наводи Андан
Коментаришући хапшење Николе Шљивић, Андан истиче да се неког из полицијских органа питало, она никада не би дошла до било какве политичке функције.
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"Госпођа Шљивић је преко свог бившег мужа, који је био познат полицији, упознала и Ждрала и Пандуревића. Имамо још сличних људи у систему. Можда ће ово звучати грубо, али ја предлажем политичарима, да када кандидују неког за било које политичке функције, посавјетују су са МУП-ом Српске. Лица са криминогеним дијеловима не могу да обављају политиче функције", додаје он.
Подсјећамо, у недавној полицијској акција "Емисар", ухапшено је пет особа, а истрага се односи на сумње да је пружана помоћ одбјеглом Ђорђу Ждралу, осумњиченом за покушај тешког убиства Косте Пандуревића, али и на покушај утицаја на доказе и исказе у том предмету.
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