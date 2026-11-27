Аутор:АТВ редакција
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Бивши предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да очекује побједу кандидата Студентске листе Радомира Саичића на предстојећим предсједничким изборима, оцијенивши да ће он освојити већи проценат гласова него бјелоруски предсједник Александар Лукашенко.
Вучић је довео у питање изборне услове у Србији, поручивши да лично не намјерава да изађе на изборе, уколико Српска напредна странка (СНС) прихвати његов став.
"Дакле, Радомир Саичић ће да побиједи и то је извјесна ситуација. Ако ви то називате побједом у оваквим изборним условима, да, побиједиће, кажем, са већим процентом него Лукашенко, што ће ваљда бити најбољи доказ демократије у Србији", рекао је Вучић за Курир.
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Он је додао да је спреман да не изађе на предсједничке изборе, чак и ако буде једини грађанин Србије који ће то учинити.
Ипак, нагласио је да ће поштовати одлуку своје странке уколико она буде другачија од његовог личног става.
"Ако моја странка донесе одлуку да идемо на изборе, ја ћу, без обзира на то што ћу гласати против те одлуке, морати да изађем на изборе и гласам за кандидата којег моја странка предложи", поручио је Вучић.
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Најавио је и велике промјене унутар СНС-а, поручивши да ће бити смијењено 95 одсто оних који су се, према његовим ријечима, понашали бахато и арогантно.
"Странка ће морати да се очисти од оних који су везани за странку само када нешто од ње имају. Мораћемо поново да се вратимо чистом народном активизму, да се вратимо на почетак и да поново градимо", рекао је Вучић.
Одбацио је и тврдње о осипању СНС-а, истичући да оставке појединих посланика не значе губитак посланичких мандата, те да се странци прикључују нови чланови.
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