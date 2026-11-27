Аутор:АТВ редакција
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У Москви је данас отворена изложба посвећена сликовници "Небески дјечак и његов пас" чији је аутор умјетница из Републике Српске Мирна Јовановић, која доноси причу о животу и духовном подвигу младог Слободана Стојановића, убијеног 1992, а канонизованог 2022. године.
Презентацију је омогућило Представништво Републике Српске у Москви, у сарадњи са Библиотеком за страну књижевност, а одржана је у Центру словенских култура ове библиотеке, саопштено је из Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.
Судбина младог Слободана постала је свједочанство трагедије рата, али и снажна порука о чистоти дјечије душе, несебичности и љубави која превазилази све границе.
Изложба ће бити доступна посјетиоцима до понедјељка, 30. новембра, пружајући прилику да се и московска публика упозна са овом потресном и надахњујућом причом из историје српског народа.
Дванаестогодишњег Слободана Стојановића убила је у јулу 1992. године у насељу Каменица код Зворника Елфета Весели, припадник Диверзантског вода Команде здружених јединица Липље и Каменица такозване Армије БиХ.
Слободан Стојановић је страдао када се, након што је избјегао са родитељима, вратио у своје село Каменицу да одвеже пса који је у дворишту остао везан. Слободан се више никад није вратио.
Друштво
"Небески дјечак и његов пас", изложба о подвигу Слободана Стојановића
Његово тијело пронађено је у јами у засеоку Бајрићи у Новом Селу код Зворника, а идентификован је ДНК анализом, након чега је сахрањен на гробљу у Дрињачи.
Према налазима патолога Зорана Станковића, дијете је свирепо убијено, стомак му био пререзан у облику крста и имао је видне повреде главе, преноси Срна.
За свирепо убиство дјечака Слободана Стојановића, које је почињено 1992. године, у првостепеном поступку осуђена је Елфета Весели на десет година затвора, да би другостепеном пресудом, која је изречена децембра 2019. године, Апелационо вијеће суда БиХ повећало казну на 13 година затвора.
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