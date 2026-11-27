Аутор:АТВ редакција
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Нова влада Републике Српске биће изабрана почетком децембра, најавио је лидер СНСД-а Милорад Додик, а директорима јавних предузећа поручио да ће резултати бити мјерило останка на функцији. Бриселу замјера урушавање изворног Дејтона, са Вашингтоном жели економске пројекте, а од санкција Русији, каже, неће бити ништа.
У интервјуу за Јуроњуз Србија, указао је на значај очувања сарадње са Србијом и наставка заједничких инфраструктурних пројеката.
Народна скупштина је конституисана, а ускоро ће и нова Влада Српске, најављује Додик. Истиче да је власт брзо формирана и да имају двотрећинску већину у парламенту. На челу Владе види Игора Додика због највише освојених гласова и резултата рада у странци. Такав избор, каже, подржава и дио опозиције.
- СНСД је партија која је добила највећи број гласова. Ми у коалицији имамо двије трећине, а данас већ знам да ће најмање три гласа из опозиције гласати за ту владу. Коју Игор предложи и састави, што је додатна вриједност јер то се никоме није десило, ни овдје, ни у Србији ни у Федерацији, ни у Црној Гори - рекао је Додик.
Сарадња Српске и Србије не смије бити талац политичких промјена у Београду, наводи Додик. Подсјећа на заједничке инфраструктурне пројекте - од моста преко Саве до ауто-пута према Бијељини, али и помоћ Српске Србији у електричној енергији. Од нове власти очекује да не одмаже Српској и да се огради од реторике појединаца, којом се Србима с ове стране Дрине приписује колективна кривица за геноцид.
- Не дозвољавам да било ко вријеђа Републику Српску по било ком основи. Она је за нас гигант она је за нас оно што ми желимо, а Србија је нешто што ми желимо успјех и од Србије желимо да имамо разумијевање, ништа мање од онолико љубави колико ми имамо за Србију - навео је Додик.
Реагујући на изјаву Кристијана Шмита да би, у случају побједе Вучића, умјесто Студентске листе, Додик већ наредне године расписао референдум о отцјепљењу Српске, Додик каже да човјек који се лажно представљао у БиХ и даље наставља са лажима.
- Подмукла Њемачка, какви они могу да буду. Вучић га је подржао када је дошао овдје. Како га није срамота да прича те ствари. Каква сецесија, каква сецесија? Може ли мало нормалности, ако не иде зашто би морали нешто на силу - додао је Додик.
Додик понавља да неријешен статус Српске и притисци Сарајева и међународног фактора годинама диктирају политичку ситуацију. За урушавање изворног Дејтона одговорним сматра Брисел и Вашингтон. Умјесто нових европских услова, захтијева досљедну примјену Устава БиХ и повлачење наметнутих одлука високог представника. Суд, Тужилаштво, индиректно опорезивање, Оружане снаге и обавјештајна служба, подсјећа, нису изворне дејтонске надлежности БиХ.
- Ми овдје побјеђујемо. Није Дино Кокановић овдје побједио па да држи нама предавање шта ћемо ми овдје урадити или неке бирократе из Брисела да говоре, шта ми морамо или не морамо. Не морамо ми ништа. Све досада што су они из Брисела урадили овдје, било је уперено против нас Срба овдје - јасан је Додик.
Пред новом владом, каже лидер СНСД-а, биће и питања економске сарадње са иностранством. У сарадњи са Вашингтоном види простор за реализацију енергетских пројеката и изградњу ДАТА центара. Став према санкцијама Русији остаје непромијењен - неће их бити.
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