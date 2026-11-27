Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић поздравио је поруку академика Радомира Саичића да су Срби један народ, гдје год живјели, и да је одговорност оних који обављају јавне функције да раде на јединству и јачању веза.
"Република Српска и Србија имају посебан однос који његујемо кроз сарадњу институција и нераскидиве везе људи са обје стране Дрине. Надам се да ће и остали кандидати за предсједника Србије дијелити став да треба јачати везе међу припадницима српског народа, гдје год живјели", написао је Минић на Иксу.
Поздрављам поруку академика Саичића да су Срби један народ, гдје год живјели, и да је одговорност нас који обављамо јавне функције да радимо на јединству и јачању веза међу нама.
Република Српска и Србија имају посебан однос који његујемо кроз сарадњу институција и нераскидиве везе људи са обје стране Дрине. Надам се да ће и остали кандидати за предсједника Србије дијелити став да треба јачати везе међу припадницима српског народа, гдје год живјели.
Грађанима Србије желим да на фер и демократским изборима изаберу свог предсједника.— Саво Минић (@minic_savo) November 27, 2026
Минић је пожелио грађанима Србије да на фер и демократским изборима изаберу свог предсједника.
Студентска листа саопштила је данас да ће академик Радомир Саичић бити њихов кандидат на изборима за предсједника Србије, који ће се одржати 27. новембра.
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Саичић: Морамо поштовати државну организацију Црне Горе и Републике Српске
Саичић је редовни члан САНУ и редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду.
Након парламентарних избора одржаних 25. октобра ове године постао је народни посланик "Студентске листе".
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