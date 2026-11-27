Аутор:АТВ редакција
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Кандидат студентског покрета за предсједника Србије Радомир Саичић поручио је да су сви Срби један народ и да је обавеза будуће власти да ради на њиховом јединству, уз поштовање државног уређења земаља у којима живе.
Саичић је Републику Српску навео уз Црну Гору и говорио о поштовању њихове државне организације.
На питање новинара какав ће бити његов однос према српском народу који не живи у Србији, Саичић је поручио да ће његов приступ бити добронамјеран и заснован на јединству.
"Однос ће бити логичан, природан, добронамјеран, у смислу да сви Срби су један народ, али морамо поштовати и државну организацију Црне Горе и Републике Српске и свих других земаља. Ми уважавамо институте управљања и у Црној Гори, али са нашим народом имамо најбоље могуће односе. Не видим ту никакву контрадикцију. И ја сам старином из Црне Горе, од Васојевића, Србин; према томе, не видим да ту постоји било каква дилема шта би требало чинити", рекао је Саичић.
Он истиче да је обавеза нове власти обједињавање српског народа, а не стварање подјела.
"Јер оно што је претходна власт чинила, то је да се стварају подјеле, лажне и непотребне подјеле, и у Црној Гори и у Републици Српској и на другим мјестима. А мислим да треба да тежимо јединству, и то је основна разлика у мом ставу у односу на оно што сте можда имали прилике да видите раније", нагласио је.
Ова изјава посебно је засметала појединим медијима, јер Саичић није споменуо БиХ, него је говорио искључиво о Републици Српској.
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