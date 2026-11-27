Аутор:АТВ редакција
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У Србији је током претходне недјеље регистровано 6.847 случајева обољења сличних грипу, објавили су из Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут".
Активност вируса биљежи благи раст у односу на претходни извјештајни период, показују најновији подаци епидемиолошког надзора за сезону 2026/2027.
Према извјештају ажурираном 27. новембра, који обухвата период од 16. до 22. новембра, инциденција обољења сличних грипу износила је 104,54 случаја на 100.000 становника.
Иако је тренд оболијевања благо растући, интензитет активности вируса грипа и даље је на основном нивоу, односно испод епидемијског прага.
Највише стопе оболијевања забиљежене су код дјеце млађе од четири године, са 340,37 случајева на 100.000 становника, као и код школске дјеце, код којих је регистровано 198,38 случајева на 100.000 становника.
Подаци сентинел надзора показују да је током исте недјеље регистровано укупно 10.700 случајева акутних респираторних инфекција, са стопом инциденције од 827,60 на 100.000 становника.
Највише обољелих и у овој категорији било је међу дјецом млађом од четири године, код којих је забиљежена стопа од 3.160,53 случаја на 100.000 становника.
Од почетка сезоне 2026/2027. лабораторијски потврђени случајеви грипа регистровани су на територији Београда, Мачванског, Браничевског, Колубарског, Рашког, Јужнобанатског, Златиборског, Шумадијског и Пчињског округа.
Током 47. извјештајне недјеље лабораторијски су потврђени случајеви грипа типа А, укључујући нетипизирани тип А, А(Х1)пдм09 и А(Х3).
Нови случајеви потврђени су код пацијената са територије Београда, Браничевског, Пчињског, Шумадијског, Рашког и Јужнобанатског округа.
Када је ријеч о другим респираторним вирусима, највећи проценат позитивних тестираних узорака забиљежен је код риновируса, 37 одсто. Слиједе инфекције изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 и аденовирусима, са по 12,9 одсто позитивних узорака.
Епидемиолошки надзор над грипом и другим респираторним вирусима у сезони 2026/2027. почео је 28. септембра, а подаци се прикупљају на недјељном нивоу.
(б92)
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