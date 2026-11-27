Аутор:АТВ редакција
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Русија је једна од ријетких земаља у свијету које су способне да граде моћне нуклеарне подморнице, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
Путин је учествовао у церемонији подизања заставе на нуклеарној подморници "Перм" у Северодвинску.
"Наши конструкторски бирои и бродоградилишта посједују најсавременије технологије и инжењерска рјешења, богато искуство и висококвалификовано особље", рекао је руски предсједник током церемоније.
Он је додао да ће подморница "Перм" ускоро постати дио руске Тихоокеанске флоте, те да Русија намјерава да развија и унапређује своју морнарицу.
Путин је нагласио да је увјерен да ће сви планови за стварање моћне морнарице бити реализовани на вријеме и у потпуности, преноси Срна.
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Према његовим ријечима, нуклеарне подморнице из серије "Јасен-М" су оружје од глобалног значаја.
"`Перм` је постала пета подморница из пројекта `Јасен-М` која је испоручена флоти у протеклих шест година", рекао је Путин током церемоније подизања заставе на новој нуклеарној подморници.
Он је указао да су руске подморнице из ове серије способне да успјешно рјешавају проблеме у било ком дијелу свјетских океана користећи све врсте крстарећих ракета, као и хиперсоничне ракете "циркон".
Путин је рекао да су ракете "циркон" доказале своју ударну моћ и високу прецизност.
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