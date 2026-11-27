Аутор:АТВ редакција
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Европа наставља интензивно да троши гас из подземних складишта због новембарских хладноћа, а количина повученог гаса 25. новембра била је највећа за тај датум од почетка вођења евиденције, показују подаци организације Гас ифрастракчр Јуроп (ГИЕ).
Претходно су рекордне дневне количине повученог гаса за одговарајуће датуме забиљежене и 23. и 24. новембра.
Слични негативни рекорди забиљежени су и у појединим земљама Европске уније, укључујући Њемачку и Француску. У Њемачкој је попуњеност подземних складишта већ пала испод 55 одсто, што представља најнижи ниво за новембар.
Од почетка сезоне повлачења гаса из европских складишта потрошено је већ 16,5 одсто количина акумулираних током љета, док најхладнији дио зиме тек предстоји, преноси Спутник.
Висока стопа потрошње гаса из складишта већ у првом мјесецу сезоне повлачења могла би да доведе до смањења њиховог максималног дневног капацитета испоруке током главних зимских мјесеци.
То повећава ризике по поузданост снабдевања потрошача гасом, посебно у условима највеће зимске потражње.
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