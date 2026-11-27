Аутор:АТВ редакција
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Британско Министарство за рад и пензије нашло се на удару хакерског напада, због чега су морали да угасе неке од система.
У саопштењу се наводи да Министарство спроводи истрагу, заједно са Центром за кибернетичку безбједност при Обавјештајној служби "ГЦХКу" и државним стручњацима.
Према ријечима званичника, инцидент неће имати утицаја на пензије и исплате бенефиција, преноси њемачка ДПА.
"Из предострожности су са интернета уклоњене неке од услуга пошто је откривен хакерски упад који је утицао на рад система", наводи се у саопштењу објављеном на страници Министарства, које је задужено за администрацију система социјалне помоћи, преноси Срна.
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