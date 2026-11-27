Аутор:АТВ редакција
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Ватрогасци у Чешкој интервенисали су у више од 600 инцидената и несрећа јуче и данас, укључујући саобраћајне незгоде, оборена стабла и заглављене камионе, након што је изненадни зимски талас праћен снијегом изазвао поремећаје у саобраћају, преноси агенција ДПА.
Портпарол ватрогасне службе позвала је возаче да буду изузетно опрезни и прилагоде брзину временским условима на путевима.
Возила за посипање соли и чишћење снијега раде непрестано на ауто-путевима и државним магистралама. У року од 24 часа потрошено је више од 4.600 тона соли за саобраћајнице, саопштила је Дирекција за путеве и ауто-путеве.
На Међународном аеродрому "Вацлав Хавел" у Прагу дошло је до кашњења летова од неколико сати због обилног снијега, преноси Срна.
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Око 26.000 домаћинстава у Прагу привремено је било без гријања и топле воде на температури испод нуле због квара на цијевима система даљинског гријања.
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