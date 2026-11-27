Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Фудбалског савеза БиХ Вицо Зељковић огласио се поводом инцидента на синоћњој утакмици у којем је учествовао његов отац, осудивши непримјерено понашање и упутивши извињење судији и спортској јавности.
Зељковић је истакао да осјећа обавезу да се обрати јавности, како у својству предсједника Фудбалског савеза БиХ, тако и у лично име.
„Нажалост, не могу бити одговоран за организацију и пропусте на утакмицама европских такмичења било којег клуба из БиХ, а поготово не за поступке појединаца, па макар то били и моји најближи. Међутим, осуђујем сваки облик пропуста или непримјереног понашања који на било који начин угрожава фудбалски амбијент, интегритет свих учесника и фер-плеј, без обзира на то ко је починилац“, поручио је Зељковић.
Он је нагласио да је сваки појединац одговоран за своје поступке те да породичне везе, лични односи, као ни функција коју обавља, не могу и не смију бити основ за било какав облик привилегије или изузећа од одговорности.
„Поступци других људи, ма колико ми били блиски, нису одраз мојих личних и професионалних начела. Човјек не може увијек утицати на понашање својих најближих, али може и мора јасно одредити свој став према њиховим поступцима“, навео је Зељковић.
Предсједник Фудбалског савеза БиХ изразио је жаљење због инцидента и упутио извињење.
„Изражавам искрено жаљење због овог догађаја и упућујем извињење судији и спортској јавности. Интегритет фудбала, поштовање правила и једнакост свих пред њима за мене немају алтернативу“, закључио је Зељковић.
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