Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Бањалуци је преминуо књижевник и лектор Станоје Плавшић.
Станоје Плавшић рођен је 1947. године на Змијању код Бањалуке.
Студиј Југословенске књижевности завршио је у Новом Саду. Радни вијек започео је као учитељ у сеоским школама у свом родном крају, а затим је радио као професор српскохрватског језика у основној школи у Бањалуци.
Када је основана Радио-телевизија Републике Српске, запослио се као лектор и ту остао до одласка у пензију.
Писањем се бавио од најраније младости. Његовао је кратку поетску форму – хаику поезију.
Објавио је више књига хаику поезије и уврштен је у многе антологије у земљи и свијету: Кољена у глини (1990), Доба стрњишта (1991), Варљива свјетлост (1997), Источни вјетар (2003), Хаику Змијања (2004), Хаику (2006), Дуга над Врбасом/преглед хаику пјесништва Бањалуке (2008), Небо и земља и ја (2011), Кћи облака (2018).
Иза њега су остали супруга, дјеца и унуци, преноси РТРС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму