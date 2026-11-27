Аутор:АТВ редакција
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Још 191 корисник пензијског фонда Републике Српске који живи у иностранству у обавези је да до краја године регулише начин исплате пензије, саопштено је из Фонда.
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за ове кориснике исплаћује пензије путем пуномоћи и њихова је обавеза била да доставе потврду о животу до краја претходне године.
Од наведеног 191 корисника у Америци живи 95, Аустралији 29, Канади 21, Аустрији 20, Њемачкој 14, Шведској пет, Русији три, те по један у Данској, Мађарској, Швајцарској и Великој Британији.
Из Фонда наводе да се та обавеза односи на кориснике који живе у државама са којима немају споразуме о електронској размјени података о чињеници наступа смрти, преноси Срна.
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Потребно је да ови корисници регулишу начин исплате пензије на лични девизни рачун или рачун нерезидента.
Фонд ПИО Републике Српске позива наведене кориснике права да најкасније до краја ове године регулишу начин исплате пензије на лични девизни рачун или рачун нерезидента, како не би дошло до обустављања исплате.
У саопштењу се наводи да је за 38 корисника који нису доставили потврду о животу привремено обустављена исплата пензије.
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