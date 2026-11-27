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У Источном Сарајеву ће у уторак, 1. децембра, бити отворен 31. Међународни фестивал малих сцена и монодраме на којем ће публика имати прилику да погледа пет представа и четири монодраме глумаца из Црне Горе, Србије, Републике Српске и Федерације БиХ /ФБиХ/.
Свечано отварање фестивала је у 19.30 часова, а у 20.00 часова представу "Срећно нам, Ади" извешће глумци Народног позоришта Републике Српске. Адаптацију и режију овог комада потписује Дајана Јосиповић, а улоге тумаче Наташа Иванчевић, Илија Ивановић и Ана Винчић.
У сриједу, 2. децембра, монодрамом "Испод божура" од 18.00 часова, у којој игра Бојан Јовановић, представиће се Позориште "Бора Станковић" из Врања, у сарадњи са Удружењем грађана "Цуг", а од 20.00 часова наступа Центар за културу Жабљак монодрамом "Прва љубав" у којој игра Велизар Вејо Касалица.
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Представа "Прљаве руке" у продукцији Центра за културу Тиват, а у режији Југа Радивојевића биће изведена у четвртак, 3. децембра, у 20.00 часова.
У представи играју Милош Биковић, Лазар Ђурђевић, Лара Драговић, Маша Лабудовић, Игор Дамјановић, Душан Ковачевић, Јелица Вукчевић и Павле Богојевић.
У петак, 4. децембра, публика ће имати прилику да од 18.00 часова погледа монодраму "Нушић лично" Народног позоришта Тимочке Крајине "Зоран Радмиловић" из Зајечара, у којој игра Милош Танасковић.
Исто вече од 20.00 часова глумац Никола Угриновић извешће монодраму "Безимени", у продукцији Факултета савремених уметности из Београда.
У суботу, 5. децембра, од 16.00 часова представиће се Градско позориште "Семберија" представом "Одисеј - стварање хероја", режију потписује Иван Вања Алач, а улоге тумаче Исидора Давидовић, Иван Петровић, Ненад Благојевић, Милица Вокић, Михаило Максимовић, Вања Кртолина и Никола Ристић.
Од 20.00 часова биће изведена дуодрама "Гидионов чвор" Позоришта младих из Сарајева, у којој играју Селма Алиспахић и Хелена Вуковић, преноси Срна.
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Посљедњег дана фестивала, у недјељу, 6. децембра, од 16.00 часова ће се представити Босанко народно позориште из Зенице представом "Арт", у којој играју Синиша Видовић, Златан Шкољић и Адем Смаилхоџић.
У 20.00 часова је предвиђено проглашење побједника, након чега ће у ревијалном дијелу, бити изведена и представа "Кафана Балкан" Народног позоришта Источно Сарајево, у којој играју Милан Димић, Марио Дрмаћ, Аида Буква, Марко Мирковић, Душан Арнаут и Елма Фетић.
Програм фестивала, такмичарски и пратећи дио, биће одржан у Народном позоришту Источно Сарајево.
Жири овогодишњег Фестивала је предсједник Ирфан Менсур, те чланови Свјетлана Андрић и Јасна Диклић.
Из Народног позоришта наводе да су изјаве за новинаре планиране сваког фестивалског дана у 19.00 часова.
Међународни фестивал малих сцена и монодраме подржали су Министарство просвјете и културе Републике Српске, Град Источно Сарајево, општине Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа, као и многобројни пријатељи фестивала.
Култура
1 седм0
Друштво
2 седм0
Република Српска
2 седм0
Друштво
3 седм0
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
1 д0
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